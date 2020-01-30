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  • Kızılay Bolu Dağı’nda yolda kalanların içini ısıttı

’nda yolda kalanların içini ısıttı

Türk ekipleri, 'nda kar yağışı sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için çalışan polis, jandarma ve karayolları ekipleri ile yolda kalan sürücü ve yolculara sıcak içecek ve kumanya ikram etti.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 22:21

Türk Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri, D-100 Karayolu'nun kesiminde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası bölgede ring halinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede yolun trafiğe açılması için çalışma yapan trafik ekipleri, Karayolları ekiplerine çay, çorba ve yiyecek ikramında bulunan Kızılay ekipleri, yolda kalan sürücü ve yolcuları da unutmadı. Özellikle tır ve kamyon sürücülerine sıcak içecek ikram eden Türk Kızılay ekipleri vatandaşların içini ısıttı.

İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk yapan ve 'nda yoğun kar yağışı nedeni ile yolda kalan Serkan Büyükyolcu'ya da ekiplerince ikramda bulunuldu. Büyükyolcu, "Kızılay'dan Allah Razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İçimizi ısıttı" dedi.

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trafiğe açılıncaya kadar yolda görev yapacak Türk ekipleri, Dağı boyunca sabaha kadar görev yapacak.

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