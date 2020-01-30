Kızılay Bolu Dağı’nda yolda kalanların içini ısıttı

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası bölgede ring halinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede yolun trafiğe açılması için çalışma yapan trafik ekipleri, Karayolları ekiplerine çay, çorba ve yiyecek ikramında bulunan Kızılay ekipleri, yolda kalan sürücü ve yolcuları da unutmadı. Özellikle tır ve kamyon sürücülerine sıcak içecek ikram eden Türk Kızılay ekipleri vatandaşların içini ısıttı.