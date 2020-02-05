Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ AMA DOĞRULAR YAZILMALI"

FETÖ'nün şike kumpasına karşı en kritik dönemde yazılar yazan, Ali Koç'u destekleyen koyu bir Fenerbahçeli olarak bugün bu yazıyı yazacağım hiç aklıma gelmezdi ama doğrular yazılmalı!

Topuk Yaylası'nda spor tesislerinin kurulmasında devletin Fenerbahçe'ye hiç mi desteği olmadı mı? Şimdi orası otel olarak nasıl işletiliyor?