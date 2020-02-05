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Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

Sabah Gazetesi yazarı bugünkü "Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor" başlıklı yazısında son dönemdeki tartışmalara ilişkin önemli ifadeler kullandı. Tezel yazısında "Bu algının oluşmasında, Fenerbahçe Başkanı 'un Trabzonspor için "Sırtını devlete dayamış" demesinin ve "Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı?" diye sormasının payı büyük.
'nün şike kumpasına karşı en kritik dönemde yazılar yazan, Ali Koç'u destekleyen koyu bir Fenerbahçeli olarak bugün bu yazıyı yazacağım hiç aklıma gelmezdi ama doğrular yazılmalı!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 09:47
Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

Sabah Gazetesi yazarı , futbolda son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. 'un Trabzonspor üzerinden oluşturmaya çalıştığı algıya dikkat çeken Tezel, "Ali Koç galiba devletin sadece Fenerbahçe'yi desteklemesini istiyor! Ne gariptir ki onlarca futbol yazarı var ama Koç'un bu tartışmada haksız olduğunu yazan yok! 1.5 yılı aşkın süredir başkanlık koltuğunda oturan Koç, bu dönemde Galatasaray ve Beşiktaş'tan sayıca daha fazla futbolcu transfer etti." dedi.

İŞTE MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

MAĞDURİYET EDEBİYATI YAPANLAR BİLE OLDU

Geçtiğimiz yıl "AK Parti, Başakşehir'i şampiyon yapacak" deniyordu. Galatasaray camiası bu durumdan şikayetçiydi, hatta algı üzerinden mağduriyet edebiyatı yapanlar bile oldu.

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Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

DEVLET GERÇEKTEN ŞAMPİYON YAPMAK İSTESEYDİ...

Ve ligin düğüm maçında Telekom Arena'da Başakşehir resmen dayak yiyerek şampiyonluğu kaybetti. O zaman da "Hani devlet, Başakşehir'i şampiyon yapacaktı?" diye yazmıştım! Devlet gerçekten şampiyon yapmak isteseydi, Başakşehir son virajda sekiz puan kaybeder miydi?

Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

ALİ KOÇ O İFADELERİ KULLANDI VE...

Şimdi de "Devlet, Trabzonspor'u şampiyon yapacak" diye bir algı yaratılıyor. Hedefteki isim ise Trabzonspor taraftarı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bu algının oluşmasında, Fenerbahçe Başkanı 'un Trabzonspor için "Sırtını devlete dayamış" demesinin ve "Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı?" diye sormasının payı büyük.

Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ AMA DOĞRULAR YAZILMALI"

'nün şike kumpasına karşı en kritik dönemde yazılar yazan, 'u destekleyen koyu bir Fenerbahçeli olarak bugün bu yazıyı yazacağım hiç aklıma gelmezdi ama doğrular yazılmalı!

Topuk Yaylası'nda spor tesislerinin kurulmasında devletin Fenerbahçe'ye hiç mi desteği olmadı mı? Şimdi orası otel olarak nasıl işletiliyor?

Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

ELBETTE LOCA ALACAKLAR

Ülker Arena Spor Salonu'nun yapıldığı Ataşehir'deki arazinin satış ihalesi ilanı, sanki başkası görmesin diye Bursa'da yerel bir gazeteye verilmedi mi? Kenan Evren Lisesi'nin yeri otel ve alışveriş merkezi için Fenerbahçe'ye devredilmedi mi?

Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor

Vodafone Park, Türk Telekom Arena ve Şenol Güneş Stadyumu devletin desteğiyle yapılmadı mı? Başta dört büyükler olmak üzere Türkiye'de devletten destek görmeyen kulüp var mı?

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