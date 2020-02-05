Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü "Koç haksız ithamlarla rakipleri yıpratıyor" başlıklı yazısında son dönemdeki tartışmalara ilişkin önemli ifadeler kullandı. Tezel yazısında "Bu algının oluşmasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor için "Sırtını devlete dayamış" demesinin ve "Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı?" diye sormasının payı büyük.
FETÖ'nün şike kumpasına karşı en kritik dönemde yazılar yazan, Ali Koç'u destekleyen koyu bir Fenerbahçeli olarak bugün bu yazıyı yazacağım hiç aklıma gelmezdi ama doğrular yazılmalı!" ifadelerini kullandı.