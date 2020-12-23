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Koronavirüse yenik düşmüştü! Prof. Dr. Orhan Kural son yolculuğuna böyle uğurlandı
Prof. Dr. Orhan Kural, coronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı ve 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Orhan Kural son yolculuğuna uğurlandı. Kural'ın cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Korona virüs salgını nedeniyle cenazeye katılan kişi sayısı mesafeye uygun olarak ayarlandı.