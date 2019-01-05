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Küçük üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

Giriş Tarihi: 05.01.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 12:35
Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

'da dün annesi tarafından üzerine yazılan notla terk edilen 3 yaşındaki Hamza devlet koruması altına alındı.

Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

Küçük Hamza, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bir yurda yerleştirildi.

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Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

Olay, dün Osmangazi ilçesindeki bir 'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki oğlunu 15.30 sıralarında bir AVM'nin oyun parkına getiren anne, üzerindeki notla oğlunu terk etti.

Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

Güvenlik görevlilerin çocuğun oyun süresi dolması ve ağlaması üzerine durumu fark etti. Çocuğun üzerinden not çıkmasıyla durum polise bildirildi.

Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

Polis ekipleri, Hamza'yı bırakan kişinin el yazısıyla yazdığı, ''Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu.

Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum'' sözlerinin yer aldığı notu incelemeye aldı.

Küçük çocuk üzerinde notla annesi tarafından terk edildi

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ SAHİP ÇIKTI

Dün akşam polis ekipleri tarafından Şube Müdürlüğü'ne götürülen küçük Hamza'ya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü sahip çıktı.

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