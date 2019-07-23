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'nda TIR devrildi

Uskumruköy Kavşağı mevkii istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 23.07.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 10:08
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Uskumruköy Kavşağı mevkii istikametinde bir TIR henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

KAZA MAHALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

'nda meydana gelen mahalli havadan görüntülendi. Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Sarıyer Uskumruköy mevki'inden Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

nedeniyle tırın dorsesinde yüklü hurdalar yola savrulmuştu. Kaza sonrası yapılan çalışmalar ve olay mahalli havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Görüntülerde, hurdaların yola saçıldığı ve ekiplerin çalışmasının devam ettiği görülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
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