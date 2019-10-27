Maltepe'de temizlik işçilerinin eylemi... Sokaklar çöp içinde

DOLGUN:YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR
Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eylemin 3.gününde, "Bugün eylemde Cuma günü başladığımız için 3.günümüz. 3.günümüzde de burada yapılan bu hukuksuzluğun bir an önce bitirilmesi, arkadaşlarımızın işinin başına dönmesi ve Maltepe halkının çöple baş başa bırakılmamasını istiyoruz. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. İşveren mesajlarla insanları sürekli baskılamak yerine, hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın yerine işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri alınmadan bir eğitim verilmeden çalıştırılıyor. Yaptığımız iş dolayısıyla ağır ve tehlikeli iş grubuna giriyoruz. Çöp araçlarının arkasında başka birimlerde çalışan arkadaşlarımız orada çalışmaya zorlanarak işçi sağlığı iş güvenliği tedbirleri alınmadan usulsüz bir şekilde çalıştırılmakta." dedi.