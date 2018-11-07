Mankenlikten çiftçiliğe... Kilosunu 16 TL'den satıyor...

Herkesin gıpta ile baktığı o görkemli yaşam aslında görünenden çok farklı. O şaşaalı, yapmacık hayattan kurtulmak için Marmaris'e sıklıkla geliyordum. Karadeniz çocuğu olmam, doğa dokusu ve Marmaris aşkı beni buraya getirdi. Bir anda karar vererek gelecek yaşamımdaki huzur ve mutluluğa adım attım' dedi.