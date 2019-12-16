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  • Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

Mehmetçikin 2 bin rakımda devam ediyor

tarafından sınır hattında yürütülen Pençe-3 Harekatı, zorlu coğrafya ve çetin kış koşullarına rağmen hız kesmeden sürüyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 19:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 19:17
Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

'ın kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan Pençe-3 Harekatı, çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor.

Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

2 bin rakımlı sarp ve yüksek dağlarla çevrili sınırında başlatılan Pençe-3 Harekatı'nda terörist ve patlayıcı maddelerden temizlenen bölgelerde kurulan Şişe ve Kumar Üs bölgelerinde Mehmetçikler, elleri tetikte vatan savunmasını sürdürüyor.

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Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

HEM TERÖRİSTLERLE HEM DE HAVA KOŞULLARIYLA MÜCADELE
Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı, 6'ncı Hudut ve 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, bir yandan teröristlerle mücadele ederken bir taraftan da zorlu hava şartları ile mücadele ediyor.

Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

Bölgede çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 25 derecelere kadar düşüyor. Burada gece gündüz görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği bölgede yılın büyük bölümü, kara yolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinin sınır hattında, yoğun tipi ve soğuğun etkili olduğu kırsalda eksi 25 dereceye varan soğukta yürütülen harekata; drone savar, şahingözü, Sarp Silah Sistemi, tank, havan topu ve serhat havan tespit radarı ile destek sağlıyor.

Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

MEHMETÇİK TEYAKKUZDA
Şişe Tepe Üs Bölgesindeki 6'ncı Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Yüzbaşı Berat Sungur, ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütünün ülkeye yönelik faaliyetlerini engellediklerini söyledi.

Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

Sungur, "Bulunduğumuz bölge Pençe-3 Harekatı kapsamında tutulan Şeşe Tepe Üs Bölgesi'dir. Yüksekliği bin 986 metre rakımlıdır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına 3 buçuk kilometre mesafede Kuzey bölgesi içerisinde bir üst bölgesinde bulunuyoruz. Burada bulunuş maksadımız bölücü terör örgütü tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı daha henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır. Buradaki tüm arkadaşlarımızla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

Teröristlerden temizlenen bölgelerde kurulan üs bölgelerinde gelişmiş teknoloji sistemleri kullandıklarını aktaran Sungur, "Şu an önünde durduğumuz araç yerli imkanlarla üretilen kobra 2 aracın üzerine monte edilen Serhat havan tespit radarıdır. Serhat havan tespit radarının kullanım maksadı, teröristler tarafından havan saldırısı neticesinde, teröristlerinin havanlarının bulunduğu koordinatları bize vermekte ve bizde bunu fırtına obüsleri bataryaları ile ateş altına almaktayız. Süratle bu gölge ateş altına alınmakta ve terörist unsurları imha edilmekte." diye konuştu.

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