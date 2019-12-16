Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

Bölgede çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 5 metreyi bulurken, hava sıcaklığı ise eksi 25 derecelere kadar düşüyor. Burada gece gündüz görev yapan Mehmetçikler, zor şartlara rağmen elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği bölgede yılın büyük bölümü, kara yolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınır hattında, yoğun tipi ve soğuğun etkili olduğu kırsalda eksi 25 dereceye varan soğukta yürütülen harekata; drone savar, şahingözü, Sarp Silah Sistemi, tank, havan topu ve serhat havan tespit radarı ile destek sağlıyor.