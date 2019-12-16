Mehmetçikin 2 bin rakımda vatan nöbeti devam ediyor

Sungur, "Bulunduğumuz bölge Pençe-3 Harekatı kapsamında tutulan Şeşe Tepe Üs Bölgesi'dir. Yüksekliği bin 986 metre rakımlıdır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına 3 buçuk kilometre mesafede Kuzey Irak bölgesi içerisinde bir üst bölgesinde bulunuyoruz. Burada bulunuş maksadımız bölücü terör örgütü tarafından sınırlarımıza herhangi bir saldırı daha henüz oluşmadan önce teröristleri bulup, imha etmek esasına dayanmaktadır. Buradaki tüm arkadaşlarımızla beraber zaman mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre bulunduğumuz bölgede görev yapmaktayız. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.