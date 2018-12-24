Menbiç kıskaç altına alındı

Uğur YILDIRIM / SABAH Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde PKK/YPG işgalindeki Menbiç'e yönelik büyük bir askeri sevkiyat başlattı. Suriye'deki Türk askeri üslerindeki çok sayıdaki zırhlı araç ve personel El Bab-Cerablus-Menbiç sınır hattına yönlendirildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına katılan komando birliklerine Menbiç operasyonu için 'hazırlanın' emri verildi. Kilis ve Gaziantep sınır hattı üzerinden Suriye'ye giren askerler, Menbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, El Bab hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun il hedefi Menbiç'i teröristlerden temizlemek olacak. Menbiç'e düzenlenecek operasyonla birlikte bölgenin en stratejik noktalarından biri olan Tışrın (Tishrin) Barajı'nın kontrolü de Türk ordusuna geçecek. Bölgede son 48 saatte yaşanan gelişmelerin ardından Rejim ordusu da Menbiç'in güney kırsalına büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. TSK, El Bab üzerinden açacağı cephe ile Suriye ordusunun Menbiç'e girmesini ve teröristlerin güney hattı boyunca lojistik destek almasını engelleyecek. MENBİÇ ÇIKARTMASI TSK, Menbiç hattına askeri sevkiyat yapmaya devam ederken Özgür Suriye Ordusu'nda hazırlıklar tamamlandı. ÖSO'ya ait yüzlerce zırhlı araçtan oluşan askeri konvoy Cerablus-El Bab-Menbiç hattına gönderildi. Gece boyunca süren sevkiyatta doçka ve uçaksavarlardan oluşan konvoylar cephe hattına yerleştirildi. 10 bin ÖSO mensubu, Menbiç'i kuşattı.