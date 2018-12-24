Menbiç kıskaç altına alındı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına katılan komando birliklerine Menbiç operasyonu için 'hazırlanın' emri verildi. Kilis ve Gaziantep sınır hattı üzerinden Suriye'ye giren askerler, Menbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, El Bab hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı.