Türkiye'nin en iyi haber sitesi

kıskaç altına alındı

Giriş Tarihi: 24.12.2018 23:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 01:34
Menbiç kıskaç altına alındı

Uğur YILDIRIM / SABAH

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde / işgalindeki 'e yönelik büyük bir askeri sevkiyat başlattı. 'deki Türk askeri üslerindeki çok sayıdaki zırhlı araç ve personel -Cerablus-Menbiç sınır hattına yönlendirildi.

Menbiç kıskaç altına alındı

ve Zeytin Dalı operasyonlarına katılan komando birliklerine operasyonu için 'hazırlanın' emri verildi. ve sınır hattı üzerinden 'ye giren askerler, Menbiç'i Cerablus hattı boyunca Kuzey, hattı boyunca da Batı ve Güneybatı cephelerinden kuşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Menbiç kıskaç altına alındı

ve Özgür Ordusu'nun il hedefi 'i teröristlerden temizlemek olacak. Menbiç'e düzenlenecek operasyonla birlikte bölgenin en stratejik noktalarından biri olan Tışrın (Tishrin) Barajı'nın kontrolü de Türk ordusuna geçecek.

Menbiç kıskaç altına alındı

Bölgede son 48 saatte yaşanan gelişmelerin ardından Rejim ordusu da 'in güney kırsalına büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Menbiç kıskaç altına alındı

, üzerinden açacağı cephe ile ordusunun 'e girmesini ve teröristlerin güney hattı boyunca lojistik destek almasını engelleyecek.

Menbiç kıskaç altına alındı

MENBİÇ ÇIKARTMASI

, hattına askeri sevkiyat yapmaya devam ederken Özgür Ordusu'nda hazırlıklar tamamlandı. 'ya ait yüzlerce zırhlı araçtan oluşan askeri konvoy Cerablus--Menbiç hattına gönderildi.

Menbiç kıskaç altına alındı

Gece boyunca süren sevkiyatta doçka ve uçaksavarlardan oluşan konvoylar cephe hattına yerleştirildi. 10 bin mensubu, 'i kuşattı.

BİZE ULAŞIN