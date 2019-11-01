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Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!

Türkiye, metrosunda meydana gelen skandalı konuşuyor. 29 Ekim törenlerinden dönen kendini bilmez şehir magandaları, dini inançları nedeniyle kendilerinden farklı giyinen bir adamı yol boyunca taciz etmişti. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile birlikte tüm Türkiye'de büyük bir tepki oluştu. Metroda bu çirkin tacize uğrayan ve vakur duruşu ile tüm Türkiye'ye insanlık dersi veren kişinin adı . Almanya'da eğitim gören ve geçici olarak İstanbul'da bulunan Mücahit Ömer Dinç'e yönelik bu saldırı sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 11:06
Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!

İşte o gence destek veren ve olaya tepki gösteren twitlerden bazıları!

Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!

Metroda tepki çeken skandal görüntüler! İnancına uygun giyindiği için kameraya alarak böyle aşağılamaya çalıştılar...

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Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!
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Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!
Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!
Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!
Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!
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