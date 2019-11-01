Metrodaki tacize her kesimden büyük tepki!

Türkiye, İstanbul metrosunda meydana gelen skandalı konuşuyor. 29 Ekim törenlerinden dönen kendini bilmez şehir magandaları, dini inançları nedeniyle kendilerinden farklı giyinen bir adamı yol boyunca taciz etmişti. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile birlikte tüm Türkiye'de büyük bir tepki oluştu. Metroda bu çirkin tacize uğrayan ve vakur duruşu ile tüm Türkiye'ye insanlık dersi veren kişinin adı Mücahit Ömer Dinç. Almanya'da eğitim gören ve geçici olarak İstanbul'da bulunan Mücahit Ömer Dinç'e yönelik bu saldırı sosyal medyada da büyük tepki topladı.