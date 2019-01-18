Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"BIRAKIN MÜCADELE ETSİN"
(Nasıl başarılı oldunuz?) İnsan başarılı olmak için yaşamaz. Gerçekten yaşar, başarı yan ürün olarak gelir. Annem Allah vakıf etsin derdi, bunda içselleştirmek, derinleşmek var. Bir çocuk 'başarılı olmak' istiyorsa derinleşmesi, sabrının, azminin gelişmesi gerekiyor. Sabır ve mücadele fırsatı olmayan çocuklar başarıdan uzaklaşıyorlar. Anne-babalar, asla çocuklarınızın elindeki mücadele fırsatlarını elinden almayın. Her şeye kolayca ulaşmasınlar, mücadele etsinler ki psikolojik gelişimleri güçlensin. Onun yerine her sorununu biz halledersek anne-baba, öğretmenolarak, problem çözme kabiliyeti gelişmiyor. Bu gelişmeyen çocuk ne kadar yüksek not alırsa alsın, geride kalıyor.