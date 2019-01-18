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Milli açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

Milli Ziya , Ankara Gölbaşı İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı. Karnenin bakanlık, öğretmenler, anne-babalara da ait olduğunu belirterek, "Bunu daha bütünsel ele almak ve karneyi kendimizi inşa edeceğimiz bir araç olarak görmekte yarar var" dedi. Bakanı Selçuk, ek öğretmen atamasıyla ilgili de "Bu bizim ihtiyaçlarımızla mali dengeler arasında konuşulması gereken bir konu. Bizim burada şu anda olacak ya da olmayacak dememiz doğru değil. İlgili çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede bunu paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.01.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 13:06
Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

18 milyon öğrenci karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Milli Ziya Selçukise Ankara'daki Gölbaşı İlkokulu'nda karne dağıtırken CNN Türk'ün de sorularını yanıtladı. Bakan , tatil için ailelere de bazı önerilerde bulunarak, "Tatil dediğimizde okulların kapısını bir süre kapatıyoruz. Eğitim devam ediyor. Eğitimi sadece okula indirgersek çok sınırlı kalır. Anne-babaların çocuklarının gelişimine ortam sağlamaları, yetenekli oldukları alanlarda hafifçe zorlamaları gerekir" diye konuştu. Bakan Selçuk'un anlattıklarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"HER ŞEY NOT DEĞİL"
Buranın iyileştirici gücü var. Çocukların olduğu ortamda bulunmak başlı başına bir değer. Buraya gelince biraz zıplama ihtiyacı hissediyorum. Ara sıra gelmek lazım.

Karne vermek bir cep aynası vermek gibi. Kendi durumuzu gözleyip izlemek için. Her şeyin bir kağıt parçasına indirgendiği durum iç açıcı değil çünkü her şey not değil. Karne hepimizin karnesi, bakanın, öğretmenlerin, anne-babaların karnesi. Bunu daha bütünsel ele almak ve karneyi kendimizi inşa edeceğimiz bir araç olarak görmekte yarar var.

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Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"ÇOCUĞUN ASIL ÖDEVİ İNSANLAŞMAK"
Çocuğun doğayla iç içe olması bir ödev. Hastaları ziyaret etmesi bir ödev. Fiziksel aktivitelerle doğal ortamlarda bulunması bir ödev. Çocuğun ödevi aslında insanlaşma ödevi. Bizim bir hayat ödevimiz var. Anne-babaların ödevi belli derslerin sorularına indirgememesi, çocuğun arkadaşlarıyla ilişkilerine, sosyalleşmesine de bakması lazım. Tatil dediğimizde okulların kapısını bir süre kapatıyoruz. Eğitim devam ediyor. Eğitimi sadece okula indirgersek çok sınırlı kalır. Anne-babaların çocuklarının gelişimine ortam sağlamaları, yetenekli oldukları alanlarda hafifçe zorlamaları gerekir. Öğrenmek kolay bir şey değil, hayat kolay ilerlemiyor. Aman çocuğu zorlamayalım diye bir durum da söz konusu olamaz. Çocuk sevdiği konularda biraz zorlanabilir.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"EN ÇOK KİTAP OKUMAYI ÖNEMSİYORUM"
Ders kitabının dışında kitap okuma süreleri daha az. En çok önemsediğim şey kitap okumak. Kitap okumak hem çocuğun sanatsal, düşünsel gelişmesine, hem derslerine katkı sağlıyor. Kitap okuyanlar daha avantajlı oluyor hayatta. İlgi duyduğu, sevdiği, roman, çizgi roman olabilir, yeter ki ilgi duysun, sevsin, kitap okuması çok fayda sağlar.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"BIRAKIN MÜCADELE ETSİN"
(Nasıl başarılı oldunuz?) İnsan başarılı olmak için yaşamaz. Gerçekten yaşar, başarı yan ürün olarak gelir. Annem Allah vakıf etsin derdi, bunda içselleştirmek, derinleşmek var. Bir çocuk 'başarılı olmak' istiyorsa derinleşmesi, sabrının, azminin gelişmesi gerekiyor. Sabır ve mücadele fırsatı olmayan çocuklar başarıdan uzaklaşıyorlar. Anne-babalar, asla çocuklarınızın elindeki mücadele fırsatlarını elinden almayın. Her şeye kolayca ulaşmasınlar, mücadele etsinler ki psikolojik gelişimleri güçlensin. Onun yerine her sorununu biz halledersek anne-baba, öğretmenolarak, problem çözme kabiliyeti gelişmiyor. Bu gelişmeyen çocuk ne kadar yüksek not alırsa alsın, geride kalıyor.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"TATİL DÖNEMİ DIŞINDA DA ÇOCUKLAR ZAMAN ZAMAN EĞLENMELİ"
(Sınavlarla ilgili) Ülkenin ekonomik perspektifi, gelir dağılımı, ailelerin arz talebi, okullar arasında imkan farklılıkları, çocukların öğrenmeleri arasındaki fark bununla ilgili. Kağıt üzerinde değişiklikle dönüşüm sağlanmaz. Finansal olarak müktedir olsak da hepsini bir arada yapamayız. Çünkü bu kültürle de ilgili. Sınava hazırlanan çocuklara 'Ara tatil döneminde ani kesintiyle ders çalışmayı bırakın ya da sadece ders çalışın demek, hayatın akışına uygun değil. Tatil dönemi dışında da çocuklar zaman zaman eğlenmeli, kitap okumalı. Tatil döneminde sınava odaklandıkları için bir yarış da olduğu için elbette onların özel bir durumu var. Bunu kaygıya yol açmadan, üzerinde fazla baskı yaratmadan yürütmeleri lazım.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"ŞU ANDA ATAMA VAR YA DA YOK DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
(Öğretmen atamalarıyla ilgili) Bu ihtiyaçlarla ilgili, Maliye Bakanlığı, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız bir fotoğraf ortaya koyacak. Bizim davranışımız da bu çerçevede olacak. Şu anda olacak ya da olmayacak diye bir şey demek mümkün değil. İlgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili sonuçları paylaşacağız.

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