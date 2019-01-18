Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"TATİL DÖNEMİ DIŞINDA DA ÇOCUKLAR ZAMAN ZAMAN EĞLENMELİ"

(Sınavlarla ilgili) Ülkenin ekonomik perspektifi, gelir dağılımı, ailelerin arz talebi, okullar arasında imkan farklılıkları, çocukların öğrenmeleri arasındaki fark bununla ilgili. Kağıt üzerinde değişiklikle dönüşüm sağlanmaz. Finansal olarak müktedir olsak da hepsini bir arada yapamayız. Çünkü bu kültürle de ilgili. Sınava hazırlanan çocuklara 'Ara tatil döneminde ani kesintiyle ders çalışmayı bırakın ya da sadece ders çalışın demek, hayatın akışına uygun değil. Tatil dönemi dışında da çocuklar zaman zaman eğlenmeli, kitap okumalı. Tatil döneminde sınava odaklandıkları için bir yarış da olduğu için elbette onların özel bir durumu var. Bunu kaygıya yol açmadan, üzerinde fazla baskı yaratmadan yürütmeleri lazım.