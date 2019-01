Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı?

"HER ŞEY NOT DEĞİL"

Buranın iyileştirici gücü var. Çocukların olduğu ortamda bulunmak başlı başına bir değer. Buraya gelince biraz zıplama ihtiyacı hissediyorum. Ara sıra gelmek lazım.

Karne vermek bir cep aynası vermek gibi. Kendi durumuzu gözleyip izlemek için. Her şeyin bir kağıt parçasına indirgendiği durum iç açıcı değil çünkü her şey not değil. Karne hepimizin karnesi, bakanın, öğretmenlerin, anne-babaların karnesi. Bunu daha bütünsel ele almak ve karneyi kendimizi inşa edeceğimiz bir araç olarak görmekte yarar var.