Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

'nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında hattı delindi. Ekipler sızıntıyı engellemek için saatlerce çalıştı.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 08.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 09:30
NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

'nun İzmir-Eskişehir uçak akaryakıt hattının geçtiği bölgede hafriyat kazısı yapılırken, iş makinesi yanlışlıkla boruyu patlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Boruda meydana gelen delikten sızıntı başladı. Durumu fark eden işçiler olayı hemen polise ve itfaiyeye bildirdi.

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Hattın 'ya ait olduğu ortaya çıktı.

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sızıntıyı durdurmaya çalışırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

Sızıntı saatler süren çalışmalar neticesinde durdurulabilirken, polis ekipleri güvenlik nöbetine devam etti.

NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN