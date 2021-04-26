Nefesler tutuldu! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?

Salgın sürecinde günlük vakaların halen istenen seviyelerde düşüş yaşamamasıyla beraber gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlar haftanın ilk günüyle beraber "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, bugün var mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başlarken öte yandan Ramazan'da beklenen 9 günlük tam kapanmanın yanıtının da bu toplantıyla beraber netleşmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu kabine toplantısı için henüz net bir tarih bulunmazken iki haftada bir düzenlenen toplantının bugün düzenlenmesi beklentiler arasında yerini alıyor.