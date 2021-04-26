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Haberler Galeri Nefesler tutuldu! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:59 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 08:27

Nefesler tutuldu! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün var mı, saat kaçta?

Salgın sürecinde günlük vakaların halen istenen seviyelerde düşüş yaşamamasıyla beraber gözler 'na çevrildi. Milyonlar haftanın ilk günüyle beraber "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, bugün var mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başlarken öte yandan Ramazan'da beklenen 9 günlük tam kapanmanın yanıtının da bu toplantıyla beraber netleşmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu kabine toplantısı için henüz net bir tarih bulunmazken iki haftada bir düzenlenen toplantının bugün düzenlenmesi beklentiler arasında yerini alıyor.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Kabine Toplantısı var mı? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

Gözler bir kez daha 'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlarca vatandaş kısmi kapanma süreciyle beraber vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmaması sonrası yeni kısıtlamaların uygulamaya geçip geçmeyeceğini merak ederken haftanın ilk gününde "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, bugün var mı?" soruları gündeme taşındı. Son toplantının 13 Nisan tarihinde düzenlenmesi nedeniyle 'nın bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Kabine Toplantısı var mı? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplandı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürmüştü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazanın ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacağını bildirmişti.

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Kabine Toplantısı var mı? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

Daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Kabine Toplantısı var mı? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bugün Kabine Toplantısı var mı? Yeni kararlar için gözler Beştepe'de!

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

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