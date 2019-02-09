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O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

Bir isim var ki neredeyse hepimiz bir dergide, sosyla medyada veya korkunç senaryolarla dolu bir videoda ismini duymuşusuzdur. Evet... O isim Vanga Nine olarak da bilinen . 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla dünyadan ayrılalı 23 sene oldu. İşte dünyanın en korkunç kehanetleri...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 21:09
O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

Bir isim var ki neredeyse hepimiz bir dergide, sosyla medyada veya korkunç senaryolarla dolu bir videoda ismini duymuşusuzdur. Evet... O isim Vanga Nine olarak da bilinen . 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla dünyadan ayrılalı yıllar oldu. Ancak söyledikleri hala çok konuşuluyor.

O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan yaptığı kehanetlerle çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil.

İşte Baba Vanga'nın, dünyanın yok olmasıyla sona eren kehanetleri:

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O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

2033
Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

2043
ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hakimi olacak.

O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

2046
Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.

O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

2066
A.B.D, Müslümanların kontrolü altındaki Roma'ya karşı iklim değiştiren bir silah kullanacak. Bunun sonucunda sıcaklıkta ani ve keskin bir düşüş yaşanacak.

O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

2076
Sınıfsız bir toplum düzeni sunan Komünizm tüm dünyaya hakim olacak.

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