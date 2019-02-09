O kahin bildikleri olaylarla dünyaca ünlenmişti... Korkutucu kehanetleri ortaya çıktı!

Bir isim var ki neredeyse hepimiz bir dergide, sosyla medyada veya korkunç senaryolarla dolu bir videoda ismini duymuşusuzdur. Evet... O isim Vanga Nine olarak da bilinen Baba Vanga. 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla dünyadan ayrılalı yıllar oldu. Ancak söyledikleri hala çok konuşuluyor.