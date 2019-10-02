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gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

'da, 40 metrelik obruğa inerek gübresi çıkarmak isteyen Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 02.10.2019 07:35
Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

Olay, saat 11.30 sıralarında 'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki dağlık arazideki obrukta meydana geldi.

Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

Memduh Baştürk, iddiaya göre gübresi toplamak için yakınlarının yardımıyla halat ile yaklaşık 40 metre derinliğindeki obruğa indi. Obruk içinde dengesini kaybeden Baştürk, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

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Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

Yakınları Baştürk'ü kurtaramayınca AFAD ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla Baştürk'ü, iki sedye arasına sarıp, halat yardımıyla dışarı çıkardı.

Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Baştürk'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü
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Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü
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