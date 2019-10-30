Onlar kapattı o açtı! Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

GÜNDE 3 BİN LİRA İDDİASI
Bu süreçte, iddiaya göre Hakan Erbak, bir turizm şirketi adıyla, yıkılması beklenen yapının çatısını kiraladı. Yapının, Valide Han tarafındaki girişine bir masa ve bir sandalye koyarak Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden kişi başı 100 lira almaya başladı. Han esnafı, defalarca belediyeye şikâyet ettikleri Erbak'ın bu yolla günde 3 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor. Erbak'ın hazırladığı fiyat listesi ise şöyle; Halı konsepti 100 lira, videografi paketi 1000 lira, gelin-damat prodüksiyon hizmeti 750 lira, film-reklam-katalog çekimi 4 bin 500 lira.