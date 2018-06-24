Oylar hangi durumda geçerli hangi durumda geçersiz sayılacak?
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulalarında "EVET" veya "TERCİH" mühürlerinin basıldıkları yerlere göre ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve oyun geçerli geçersiz sayılmasına ilişkin durumları gösteren örnek oy pusulası şablonları hazırlandı.
Giriş Tarihi: 24.06.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 10:50
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Oylar hangi durumda geçerli hangi durumda geçersiz sayılacak?
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Oylar hangi durumda geçerli hangi durumda geçersiz sayılacak?