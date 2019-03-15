Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, görev yaptığı her yerde birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliği ile sevilen, saygı duyulan bir isim olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uuslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmış, önümüzü aydınlatmıştır. Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, tebliğ, konferans ve röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerine getirmeye gayret etmiştir. Bağrından çıktığı topluma hizmet etme heyecanı ve çabasına bizzat şahit olduğum Beril Dedeoğlu'nu genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Halbuki bizim Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı. Gerçekten Türkiye, özellikle uluslararası ilişkilerle güvenlik politikaları ile ilgili hususlarda her türlü katkıya ihtiyacımız olan kritik bir dönemden geçiyor. Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu. Onun bıraktığı yerden, öğrencileri ve mesai arkadaşları çalışmalarını devralarak nihayete erdirecektir. İlim dünyasından kayan bir yıldız olarak gördüğüm Dedeoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerine başsağlığı dilerim."