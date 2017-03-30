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adını kimler verdi? Anlamı ne?

Giriş Tarihi: 30.03.2017 09:30 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 09:12
Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.

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Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Receb'in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir.

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder.

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı!

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur'an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Regaip Gecesi adını kimler verd? Anlamı ne?

Peygamberimiz (a.s.m)' ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevabları var.

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