Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı

Yetişkinler için ilk oyunumuz olan Reis Bey, benim Kültür ve Turizm Müsteşarlığı yaptığım dönemimde sahneye konan ve prömiyerini Genel Müdürümüz ile birlikte izlediğimiz bir oyundu. Devlet Tiyatromuz ayda 3 hafta burada sahne açacak" dedi.



