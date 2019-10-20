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’nda perde açtı

Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen 'in unutulmaz eseri , ilk prömiyerini Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaptı.

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 20.10.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 12:59
Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı

'in unutulmaz eseri 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 'i sahneden kaldırmasının ardından Belediyesi oyunun sahnelenmesi kararını almıştı. Reis Bey oyununun prömiyerine vatandaşlardan da yoğun ilgi vardı.

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Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı

Oyununun prömiyeri öncesi konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrosu'na Zeytinburnu sahnesini açtık.

Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı

Yetişkinler için ilk oyunumuz olan , benim Kültür ve Turizm Müsteşarlığı yaptığım dönemimde sahneye konan ve prömiyerini Genel Müdürümüz ile birlikte izlediğimiz bir oyundu. Devlet Tiyatromuz ayda 3 hafta burada sahne açacak" dedi.

Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı

Yönetmenliğini Özer Tunca'nın üstlendiği; Osman Nuri Ercan, Çetin Zafer Aras, Zafer Güllü ve Selma Bayraktargil gibi tecrübeli oyuncuların eserin derinlikli karakterlerini üstlendiği oyun iki perdeden oluşuyor.

Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı
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Reis Bey Zeytinburnu’nda perde açtı
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