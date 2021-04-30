Resimli Cuma mesajları 2021 ile Hayırlı Cumalar sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve resimli Cuma mesajları yayınlandı

Cumanız mübarek olsun... İslam alemi, Ramazan ayında bir cuma gününe daha sağlık ve huzurlu bir şekilde erişebilmenin mutluluğunu paylaşıyor. Müminlerin bayramı olarak kabul gören bu günde, eşe ve dostlara özel, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilerek onları hatırladığımızı ifade ediyoruz. Resimli Cuma mesajları 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformlarından gönderilecek. 30 Nisan 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve resimli cuma mesajları sabah.com.tr'de yayınlandı. Tam kapanma süreci ile beraber kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları 2021