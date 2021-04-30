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Haberler Galeri Resimli Cuma mesajları 2021 ile Hayırlı Cumalar sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve resimli Cuma mesajları yayınlandı
Giriş Tarihi: 30.04.2021 06:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 07:20

Resimli 2021 ile sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve yayınlandı

Müminlerin bayramı kabul edilen bir Cuma günü daha geldi. Bu değerli günün heyecanını sevdiklerine de yaşatmak isteyenler, Ramazan'a özel, kısa, yeni, en güzel ve resimli 2021 ve sözleri konusunda araştırmalarını arttırdı. Tam kapanmanın ilk gününde, farklı, ayetli ve resimli cuma mesajı ve sözleri ile dilekleri akrabalara, eşe ve dosta gönderilecek. 30 Nisan 2021'e özel, en yeni, kısa, uzun, farklı ve sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte, 30 Nisan 2021 Ramazan'a özel, farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar mesajları seçenekleri

Resimli Cuma mesajları 2021 ile Hayırlı Cumalar sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve resimli Cuma mesajları yayınlandı

Cumanız mübarek olsun... İslam alemi, Ramazan ayında bir cuma gününe daha sağlık ve huzurlu bir şekilde erişebilmenin mutluluğunu paylaşıyor. Müminlerin bayramı olarak kabul gören bu günde, eşe ve dostlara özel, anlamlı, yeni ve resimli Cuma mesajı gönderilerek onları hatırladığımızı ifade ediyoruz. Resimli 2021 sözleri seçenekleri WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformlarından gönderilecek. 30 Nisan 2021'e özel yeni, ayetli, dualı, gifli ve sabah.com.tr'de yayınlandı. Tam kapanma süreci ile beraber kısa, uzun ve farklı cuma mesajları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, sevdiklerinize dileyebileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları 2021

Resimli Cuma mesajları 2021 ile Hayırlı Cumalar sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve resimli Cuma mesajları yayınlandı

UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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Resimli Cuma mesajları 2021 ile Hayırlı Cumalar sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve resimli Cuma mesajları yayınlandı

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma mesajları 2021 ile Hayırlı Cumalar sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve resimli Cuma mesajları yayınlandı

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları 2021 ile Hayırlı Cumalar sözleri seçenekleri: Ramazan'a özel yeni ve resimli Cuma mesajları yayınlandı

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

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