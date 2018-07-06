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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

En güzel resimli ile sevdiklerini bu mübarek günde mutlu edin. Tüm için son derece önemli bir yer taşıyan bugün de yapılması gereken şeyleri sizler için derledik. Cuma günü hangi dualar okunmalıdır? Camilerin dolup taştığı bu mübarek günde sevdiklerini bir mesaj ile mutlu edebilirsiniz. İbadetinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için en güzel ve anlamlı resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. En güzel ve anlamlı cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Giriş Tarihi: 06.07.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 06.07.2018 09:42
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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
Hayırlı Cuma mesajları - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

Resimli burada! En güzel ve anlamlı Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi mutlu edin. Kainatın kurucusu ve yaratıcısı Yüce Allah (cc)'ye yapılacak ibadetlerin önem ve anlamının en büyük olduğu günlerden olan mübarek Cuma gününde sevdiklerinizi mutlu etmek için onlara en anlamlı ve güzel cuma mesajlarını atabilirsiniz. Vatandaşların her cuma öncesinde olduğu gibi bu cuma da çokca arattığı konuların başında geliyor. Küskünlüklerin ve dargınlıkların geride bırakılmasına vesile olacak en güzel en anlamlı resimli cuma mesajlarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
Hayırlı Cuma mesajları - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun.

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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
Hayırlı Cuma mesajları - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

->Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı CumaIar…

->Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun.

->Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
Hayırlı Cuma mesajları - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

->Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin...

->Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
Hayırlı Cuma mesajları - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

->Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

->Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
Hayırlı Cuma mesajları - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma

>Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

->Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

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Hayırlı - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
Hayırlı Cuma mesajları - sözleri - resimli! 2018 Cuma mesajları ile sevdiklerini unutma
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