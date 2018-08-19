Sadece 10 dakika yağdı, kentte hayatı felç etti...

Bugün 15.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri ve saçak altlarında bekledi.