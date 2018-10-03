Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet için "Böyle sürmez" dedi ve yeni yasama döneminin ilk gündem maddelerinden birinin şiddet konusu olacağını söyledi. Artık bu manzaralardaki gibi magandalığa kalkışanlar iki defa düşünecek. İşte ayrıntılar
Giriş Tarihi: 03.10.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 12:04
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Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
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Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu