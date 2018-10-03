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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet için "Böyle sürmez" dedi ve yeni yasama döneminin ilk gündem maddelerinden birinin şiddet konusu olacağını söyledi. Artık bu manzaralardaki gibi magandalığa kalkışanlar iki defa düşünecek. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 03.10.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 12:04
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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

Türkiye'ye yakışmayan bu görüntülerin failleri için Bakan'dan son dakika açıklaması;

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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

"BU BÖYLE SÜRMEYECEK"

Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin bir açıklama geldi. "Bu böyle süremez" diyen Koca, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden birinin sağlıkta şiddet konusu olacağını söyledi.

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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR! HEM HUKUKİ HEM İCRAİ YAPTIRIM YOLDA"

Bakan Koca, çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

Koca, Arjantin'in Mar del Plata şehrinde yapılacak G20 Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere hareketinden önce, Esenboğa Havalimanında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İstanbul Bahçelievler'deki bir özel hastanede menfur saldırı sonucu ağır yaralanan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

Meslektaşlarının güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağına işaret eden Koca, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olunacağını vurguladı.

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Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu
Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

EŞİYLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Bakan Koca, hastane başhekimiyle konuştuğunu ve ayrıntılı bilgi aldığını, yaşamını yitiren doktorun eşi Mutlu Hacıosman ile de telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

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