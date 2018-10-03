Sağlık Bakanı açıkladı: Meclis'in en önemli konusu bu

Meslektaşlarının güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağına işaret eden Koca, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olunacağını vurguladı.