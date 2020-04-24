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'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın virüsün ardından herkes evlere kapandı. Ülkemizde de günlerce evden çıkmayan vatandaşlar için tarafından psikolojik destek hatları kuruldu. Sağlık çalışanlarının da telefonla destek aldığı hatta adeta yağmur gibi sorular geldi. En çok merak edilen soru ise...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 07:45
Sağlık Bakanlığı'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

'nın 81 ilde kurduğu psikososyal destek hatları evde zor zamanlar geçiren vatandaşın ve sağlık çalışanlarının umudu oldu.

Yaklaşık bir aylık süre içinde destek hatlarına 25 bin 261 kişi başvurdu.

Sağlık Bakanlığı'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

Destek hattındaki uzmanlara danışan ailelerden en fazla "Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim?" sorusu gelirken, süreçle ilgili ise "Virüs ne zaman sona erecek?" sorusu ilk sırada yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mücadele veren sağlık çalışanları ise en çok "Aileme ve yakınlarıma bulaştırma ihtimali beni çok kaygılandırıyor bu durumla nasıl başa çıkabilirim?" sorusunu yöneltti.

Sağlık Bakanlığı'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

25 binden fazla soru

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 30 Mart itibarıyla 81 ilin tamamında, psikososyal destek hatlarını aktif hale getirdi.

Sağlık Bakanlığı'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

Halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, yaşadıkları öfke, korku, çaresizlik gibi duygulardan kaynaklı stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülmesi, sosyoekonomik sorunlar yaşayanlara doğru yönlendirmenin yapılması için kurulan hatlarda, salgın öncesinde de illerinde görev yapmakta olan yetişkin ve çocuk ergen psikiyatristleri, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerden oluşan ekipler hizmet vermeye başladı. Psikososyal destek hattına 23 Mart-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 4 bin 9'u sağlık çalışanı olmak üzere toplam 25 bin 261 kişi başvurdu.

Sağlık Bakanlığı'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

Milliyet'in haberine göre Psikososyal Destek Danışmanlık hatlarına vatandaşlardan en çok kaygı düzeyindeki artışla bağlantılı başvuru geldi. Bu çerçevede ağırlıklı olarak uzmanlara şu sorular yöneltildi:

Sağlık Bakanlığı'na zor sorular! En çok bu merak edildi...

Kaygılarını anlattılar

"Süreç içerisinde ruh haline yansıyan olumsuz etkileri (anksiyete bozukluğu, endişe, ruhsal çökkünlük, uyku bozukluğu, yeme bozukluğu, madde bağımlılığı, panik atak, depresyon) nasıl düzenleyebiliriz? Yakın temas ve aileye hastalığı bulaştırma konusunda yaşanılan kaygıları nasıl minimuma indirebiliriz? Kovid-19 muyum şüphesiyle yaşadığım anksiyete sorunlarından nasıl kurtulabilirim? Salgın nedeniyle yaşadığımız stresi nasıl yönetebiliriz? Stresle baş etmek için aşırı sigara kullanımını azaltmayı nasıl sağlayabiliriz? Daha önce kaygım vardı şimdi daha da arttı ne yapabilirim?"

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