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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı

'nin ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden 'nın cenazesi, memleketi 'nın Beyşehir ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 15:30
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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı

HAKKARİ ŞEHİDİNİN SON YOLCULUĞU

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu , şehit oldu. Şehit Karağlı'nın 'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gece askeri uçakla 'ya getirilen şehit Osman Karağlı'nın cenazesi, Beyşehir'in Karaali Mahallesi'ne getirildi. Şehit Osman Karağlı'nın cenazesi helallik için baba evinin yanındaki camiye getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi.

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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILDI

Şehit Osman Karağlı'nın cenazesi, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Mahalle Meydanı'nda bulunan Merkez Cami'ye getirildi. Törene Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Garnizon Komutanı ve aynı zamanda 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Ak Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı

ŞEHİT BABASI AYAKTA ZOR DURDU

Bekar olan şehit Osman Karağlı'nın tabutunun başına, askere uğurlanırken omzuna asılan 'Maşallah' yazılı şal bırakıldı. Oğluyla aynı adı taşıyan şehidin babası Osman Karağlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü

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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı

ŞEHİT OSMAN KARAĞLI TOPRAĞA VERİLDİ

Osman Karağlı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karali Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı
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Şehit , gözyaşlarıyla uğurlandı
Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı
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