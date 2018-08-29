Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILDI

Şehit Osman Karağlı'nın cenazesi, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Mahalle Meydanı'nda bulunan Merkez Cami'ye getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Garnizon Komutanı ve aynı zamanda 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Ak Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.