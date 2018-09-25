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'te lere ağır darbe

Giriş Tarihi: 25.09.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 09:25
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'te lere ağır darbe
Siirt'te teröristlere ağır darbe

5 in etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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'te lere ağır darbe
Siirt'te teröristlere ağır darbe

Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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'te lere ağır darbe
Siirt'te teröristlere ağır darbe

Açıklamada, "24 Eylül 2018 günü İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Baykan ilçesi Çukurca köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu toplam 5 etkisiz hale getirilmiştir.

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'te lere ağır darbe
Siirt'te teröristlere ağır darbe

Etkisiz hale getirilen ler ile birlikte; 2 adet seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, 10 adet Kaleşnikof şarjörü, 295 adet Kaleşnikof fişeği, 3 ader şarjör kütüğü, 4 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 3 adet kırık şemsiye, 1 adet radyo 3 adet not defteri, 1 adet flaş bellek, 1 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 1 adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.

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'te lere ağır darbe
Siirt'te teröristlere ağır darbe

Bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

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'te lere ağır darbe
Siirt'te teröristlere ağır darbe
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'te lere ağır darbe
Siirt'te teröristlere ağır darbe
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