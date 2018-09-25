Siirt'te teröristlere ağır darbe

Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; 2 adet seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, 10 adet Kaleşnikof şarjörü, 295 adet Kaleşnikof fişeği, 3 ader şarjör kütüğü, 4 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 3 adet kırık şemsiye, 1 adet radyo 3 adet not defteri, 1 adet flaş bellek, 1 adet uyku tulumu, 1 adet panço, 1 adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir.