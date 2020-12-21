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Haberler Galeri SON DAKİKA - 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

SON DAKİKA - ile ! verileri

verileri ile ölüm sayısı detayları, merak eden vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Hemen her gün son dakika haberleri gelmeye devam eden corona virüsü pandemisinde covid-19 virüsünün mutasyona geçirmesi sonucu yeni ortaya çıkmaya devam ederken bu belirtileri kendisinde hissedenler yaptırmak için sağlık kuruluşlarının kapısını çalıyor. Öte yandan Twitter hesabı üzerinden verileri ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verileri yer alan 20 Aralık koronavirüs tablosu verilerini son dakika olarak paylaşıyor. korona son durum , , Türkiye corona virüsü vaka sayısı detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 03:15
SON DAKİKA - 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

Dünya genelinde etkilerini 1 yıla yakın süredir sürdüren corona virüsü pandemisi ile ilgili ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19 virüsünün çok kez geçirdiği mutasyonlar nedeniyle her mutasyon sonrasında farklı ortaya çıkarken bu belirtilere sahip olanlar yaptırmayı sürdürüyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Twitter hesabından duyurulan verileri, - ölüm sayısı detaylarıyla bugün için olarak paylaşılıyor. hesabından paylaşılacak olan 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verilerini burada bulabilirsiniz…

SON DAKİKA - 20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI - ÖLÜM SAYISI

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SON DAKİKA - 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

20 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür

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SON DAKİKA - 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

19 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir.

SON DAKİKA - 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

18 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.

SON DAKİKA - 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

17 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim

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