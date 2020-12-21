SON DAKİKA - 20 Aralık koronavirüs tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı! Sağlık Bakanlığı korona son durum verileri

20 Aralık koronavirüs tablosu verileri Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ölüm sayısı detayları, merak eden vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Hemen her gün son dakika haberleri gelmeye devam eden corona virüsü pandemisinde covid-19 virüsünün mutasyona geçirmesi sonucu yeni koronavirüs belirtileri ortaya çıkmaya devam ederken bu belirtileri kendisinde hissedenler koronavirüs testi yaptırmak için sağlık kuruluşlarının kapısını çalıyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden korona son durum verileri ve Türkiye corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı verileri yer alan 20 Aralık koronavirüs tablosu verilerini son dakika olarak paylaşıyor. Sağlık Bakanlığı korona son durum Ankara, İzmir, İstanbul Türkiye corona virüsü vaka sayısı detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…