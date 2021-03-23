Son dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte 22 Mart 2021 korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı!

Dünya genelinde pandemi oluşturan kovid-19 salgınına ilişkin yurt ve dünyadan son dakika corona virüsü haberleri geliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden son dakika 22 Mart koronavirüs tablosu paylaşılarak bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı detayları kamuoyuna duyuruluyor. En güncel koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika 22 Mart korona tablosu ve bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileri.