Dünya genelinde salgın oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 pandemisine ilişkin "son dakika koronavirüs" başlığı altında gelişmeler duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ilk vaka tespitinden bu yana güncel koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Öte yandan (31 Mart 2021) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri kamuoyu tarafından merak edilerek son dakika 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 31 Mart koronavirüs tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;