Dünya genelinde 2020 yılı başlarında ortaya çıkan, Türkiye'de de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası konulan covid-19'a ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı son dakika olarak filyasyon ekiplerince elde edilen (9 Nisan 2021 Çarşamba) corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verilerini duyuruyor. Yayınlanan korona son durum verilerine göre 55 bin 791 kişinin covid-19 vakasıyla tedavi altına alınmasıyla birlikte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Nisan korona tablosu ve tüm detaylar.