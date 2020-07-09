HaberlerGaleriSon dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler
Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler
Son dakika haber: Dünyayı kasıp kavuran corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan KocaBilim Kurulu toplantısı sonrası il il koronavirüs vaka durumunu açıkladı. Ayrıca "Anadolu'da 1. dalga devam ediyor." diyen Bakan Koca pik yapan illerin tablosunu da paylaştı.
Giriş Tarihi: 09.07.2020
08:01
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
08:04
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