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Haberler Galeri Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Son dakika! il il açıkladı! İşte vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Son dakika haber: Dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. toplantısı sonrası il il koronavirüs vaka durumunu açıkladı. Ayrıca "Anadolu'da 1. dalga devam ediyor." diyen Bakan Koca pik yapan illerin tablosunu da paylaştı.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 08:04
Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Türkiye'de virüsü ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkat edilmesi gereken kuralları ve günlük olarak corona virüste son durumu paylaşıyor.

Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

, toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illerdeki son durumu paylaştı. İşte son 3 gün en az vaka görülen 7 il;

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Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

TUNCELİ

Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

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Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

IĞDIR

Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

ERZİNCAN

Son dakika! Bakan Koca il il açıkladı! İşte corona vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

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