Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü-kulağı Kabine Toplantısı'ndan gelecek son dakika haberinde. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası zamlı maaşlarını öğrenen emekli ve memurlar, Başkan Erdoğan tarafından açıklanması öngörülen 2022 emekli ve memur maaşlarına yapılacak ek zammı da merakla bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.25'te Külliye'de toplandı. 19:30'da ise toplantı sona erdi.
İşte Kabine Toplantısı'nda öne çıkacak diğer başlıklar: