EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MASADA!

Toplantıda, emekli ve memurları yakından ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranları ve ek zam kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.5, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 22.9 ve +5'lik dönem zammı ile yüzde 27.9 olarak şekillenmişti.