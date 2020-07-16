Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

Türkiye'nin ithalatı 2016 yılı başında ayda 4 bin ton iken, 2018 yılı başında aylık 33 bin tona, 2019'da ise en yüksek seviye olan 48 bin 500 tona çıktı. Türkiye'nin plastik atık ithalatı 2004 yılından bugüne 173 kat arttı.