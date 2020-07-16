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Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

Son dakika gelen habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nin günlük virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu. Öte yandan Avrupa'dan ithal edilen çöplerin içinde bulunan tıbbi atıkların corona virüs riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar, 'Plastik atıkların girişi yasaklanmalı' diyor. İşte son dakika gelişmelere ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 08:30
Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye rastlanmadı" açıklamasında bulunarak iyi haberi verirken, uzmanlar virüs için yeni bir tehlikeye dikkat çekti.

Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

Avrupa ülkelerinden çöp ithal eden ülkeler arasında ilk sırada yer alan 'nin denizleri ve tarım alanları kirleniyor.

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Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

Makinede işlenerek parçalanmış olan plastiklerin mikro plastik formuna dönüşerek hava, kara, deniz ve tatlı su ekosistemlerini ciddi anlamda tehdit ettiğini belirten uzmanlar, "Plastik atıkların içerisinde bulunan tıbbi atıklar koronavirüs riskini de artırıyor" diyor.

Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

'de bir yandan plastikle mücadele devam ederken, diğer yandan da plastik atık ithalatı hızla artıyor.

Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

'nin ithalatı 2016 yılı başında ayda 4 bin ton iken, 2018 yılı başında aylık 33 bin tona, 2019'da ise en yüksek seviye olan 48 bin 500 tona çıktı. Türkiye'nin plastik atık ithalatı 2004 yılından bugüne 173 kat arttı.

Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

Plastik çöp ticareti, dünya genelinde yaygın olarak gerçekleştirilen bir ticaret türü. Çöp ithalatı, geri dönüştürme daha az maliyetli olduğu için tercih ediliyor.

Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...

Çöpü ayrıştırılamadığı için geri dönüşüme müsait olmayan 'de firmalar bu nedenle yurt dışından çöp ithal ediyor.

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