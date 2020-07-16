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Son dakika! Coronada gizli tehlike! Bunu kimse bilmiyor ama...
Son dakika gelen habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu. Öte yandan Avrupa'dan ithal edilen çöplerin içinde bulunan tıbbi atıkların corona virüs riskini artırdığına dikkat çeken uzmanlar, 'Plastik atıkların girişi yasaklanmalı' diyor. İşte son dakika gelişmelere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 16.07.2020
08:26
Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
08:30
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