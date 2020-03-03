Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Edilen bilgiye göre, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı. Kazada 5 kişi ağır 16 kişi hafif yaralı olduğu belirlenirken içlerinden bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi.



