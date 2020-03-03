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Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç yaptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika gelen bilgilere göre 'dan yola çıkan ve yurt dışına çıkmak için 'ye doğru giden minibüsü otomobille çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. 'nin sınır kapılarını açması ile birlikte Avrupa'ya gitmek için sınırlara akın eden mülteciler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Kimileri sınırı geçebiliyor kimileri ise kapıda bekliyor. Sınırı geçenler ise Yunan polisinin yoğun müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Türkiye
Giriş Tarihi: 03.03.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 07:49
Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haber: , Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı.

Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Edilen bilgiye göre, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz yaralandı. Kazada 5 kişi ağır 16 kişi hafif yaralı olduğu belirlenirken içlerinden bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi.

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Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kazada can pazarı yaşanken otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Otoyol üzerinden geçen vatandaşlarının ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri minibüste 21 kişinin yaralandığını ve içlerinde çoçuklarında olduğunu belirledi.

Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.

Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Minibüste sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Ambulanslarla yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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