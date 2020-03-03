Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika: Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul'dan yola çıkan ve yurt dışına çıkmak için Çanakkale'ye doğru giden göçmen minibüsü otomobille çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Türkiye'nin sınır kapılarını açması ile birlikte Avrupa'ya gitmek için sınırlara akın eden mülteciler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Kimileri sınırı geçebiliyor kimileri ise kapıda bekliyor. Sınırı geçenler ise Yunan polisinin yoğun müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor. İşte son dakika haberinin detayları...