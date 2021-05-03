Küresel anlamda pandemi oluşturan covid-19 virüsüyle 1 yılı aşkın süredir mücadele edilen Türkiye'de son dakika koronavirüs gelişmeleri yaşanmaya devam ediliyor. İlk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyuna aktarılıyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre ise 25 bin 980 kişi corona virüsü test sonuçları pozitif çıkması sonrası tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. 2 Mayıs koronavirüs tablosu ile bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları.