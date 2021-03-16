Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum ne?

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık olarak açıklanan, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"TEDBİRLERE UYARAK NORMALLEŞMEK MÜMKÜN"

Paylaşımında vatandaşlara koronavirüs salgını ile ilgili uyarıda da bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

KARADENİZ TEHLİKELİ SEVİYEDE

Geçen hafta vaka sayısının 100 binde 65,63 olduğu Kastamonu'da bu hafta vaka sayısı büyük artış göstererek 100 binde 118,23 oldu. Geçen haftayı Sinop, 314,15, Samsun 348, 36, Ordu, 280,27, Giresun, 282,14, Trabzon 226, 14, Rize 208,21 ve Artvin 109,14 ,ile kapatırken aynı illerde bu hafta vaka sayısı Sinop'ta 345,56, Samsun 458, 53, Ordu 248,62, Giresun, 296,84, Trabzon 222,32, Rize 188,18 ve Artvin, 100,88 oldu.

KONYA'DA BÜYÜK ARTIŞ

Koronavirüse karşı duyarlı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller mevcut durumunu korurken geçen hafta vaka sayısı 100 binde 150,98 olan Konya'da bu hafta vaka sayısı 203,91 oldu.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? İşte il il haftalık vaka sayısı haritasında son durum.