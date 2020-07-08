Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Pandemiye ilişkin ülkemizdeki en güncel bilgileri gerek sosyal medyadan gerekse Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında kamera karşısına geçerek ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yaptığı açıklamalarda bazı illerimizde vaka sayısının tehlikeli şekilde artış gösterdiği bildirildi. İşte Bakan Koca tarafından açıklanan o iller ve son dakika detayları…