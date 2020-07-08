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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Pandemiye ilişkin ülkemizdeki en güncel bilgileri gerek sosyal medyadan gerekse Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında kamera karşısına geçerek ileten tarafından bugün yaptığı açıklamalarda bazı illerimizde vaka sayısının tehlikeli şekilde artış gösterdiği bildirildi. İşte Bakan Koca tarafından açıklanan o iller ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 08.07.2020 21:24 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 21:24
Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

Dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgın başlangıcından bu yana günlük olarak vaka sayılarını duyuran bununla birlikte Bilim Kurulu Toplantılarının ardından açıklamalar yapan bugünkü toplantının ardından yaptığı açıklamalarda vaka sayılarından tehlikeli artış tespit edilen illeri tek tek açıkladı.

SON DAKİKA: BAKAN KOCA VAKA SAYISINDA TEHLİKELİ ARTIŞ OLAN İLLERİ AÇIKLADI!

Bakan Koca'nın açıklamalarından son dakika detayları ve kritik vaka artışı olan o iller şöyle;

Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

, Bİlim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

DİYARBAKIR
Geçen haftalarda yine corona virüs vakasındaki artış ile dikkat çeken Diyarbakır'a dikkat çekti.

Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

KONYA
Bakan Koca'nın artış olduğu konusunda dikkat çektiği illerden bir tanesi Konya oldu

Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

ADANA
Bakan Koca en yüksek vaka sayılarını yeni gören iller içinde Adana'yı sayarak, "Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

GAZİANTEP
Corona virüs vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı üçüncü il olan Gaziantep'te, polis ekiplerinin otobüs, taksi ve işletmelerde yaptığı denetimleri artırılmıştı..

Son Dakika Haberi: Bakan Koca vaka sayısı kritik olan illeri açıkladı. İşte tehlikeli yükseliş görülen o iller…

ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da kent merkez ile ilçelerdeki 105 ev, tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 105 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından evler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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