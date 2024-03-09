Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

TOPLANARAK ÇOĞALDILAR

Yol üstünden iki arkadaşlarını aldıklarını ve onlarında arkadaki araca bindiğini söyleyen A.K., "Göktürk içinde arabalarla turladık. Kemer Country meydanına gittik. Meydanda oturduğumuz esnada okuldan arkadaşımızı gördük onlarda bize dahil oldu. Toplamda 10 kişi olduk. Daha sonra buradan araçla ayrıldık. D.G.'nin sürdüğü araçta 6 kişi vardı. T.C.'nin aracında ise 4 kişiydik. Siteden çıktık. Benzin aldık ardından Bahçeköy orman yoluna girdik. D.G. önümüzde seyir halindeydi. El işareti yaparak onun önene geçmemizi istedi. Biz de onu solladık. Önüne geçtik ve ilerledik" dedi.

