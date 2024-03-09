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Haberler Galeri Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 15:38

Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kazayı yapan 16 yaşındaki T.C.'nin kullandığı lüks marka araç içerindeki arkadaşının A.K., ifadesinde, "T.C. kendi arabasının önüne gitti ve aracının altında birisinin olduğunu bize söyledi" dedi. Olay yerindeki telefonu, yaralılara yardım ederken dalgınlıkla aldığını söylenen Z.H.D. ise T.C.'nin hızlıca viraja girdiğini, Eylem Tok' telefonu güvenlikten sahibine vereceğini söyleyerek aldığını ifade etti.

Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Kazayı yapan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C.'İ Mısır'a kaçırdığı belirlenen Yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.

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Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

ARAÇ İÇİNDEKİ ARKADAŞININ İFADESİ

Olay günü T.C.'nin kullandığı lüks araç içindeki arkadaşlarından 17 yaşındaki A.K.'nin 2 Mart'ta verdiği ifadesine ulaşıldı. 1 Mart günü T.C.'nin 21:00 sıralarında kendisini aradığını takılalım diyerek dışarıya çağırdığını ardından evinden aldığını söyledi.

Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

A.K., "T.C. beni almaya geldiğin Porche marka araç kullanıyordu. Araçta ayrıca K.D. isimli bir arkadaşımız vardı. Araç hareket ettikten sonra K.D.'i eve bıraktık. T.C.'nin evine doğru gittik. Orada diğer bir arkadaşımızı bekledik. Tahminen 10 dakika sonra D.G.'nın kullandığı koyu renkli Volvo araç geldi. Toplamda 5 kişi olduk ve siteden çıktık. Ben T.C.'nin aracına bindim. Diğer üç arkadaşımız peşimizden geldi" dedi.

Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

TOPLANARAK ÇOĞALDILAR

Yol üstünden iki arkadaşlarını aldıklarını ve onlarında arkadaki araca bindiğini söyleyen A.K., "Göktürk içinde arabalarla turladık. Kemer Country meydanına gittik. Meydanda oturduğumuz esnada okuldan arkadaşımızı gördük onlarda bize dahil oldu. Toplamda 10 kişi olduk. Daha sonra buradan araçla ayrıldık. D.G.'nin sürdüğü araçta 6 kişi vardı. T.C.'nin aracında ise 4 kişiydik. Siteden çıktık. Benzin aldık ardından Bahçeköy orman yoluna girdik. D.G. önümüzde seyir halindeydi. El işareti yaparak onun önene geçmemizi istedi. Biz de onu solladık. Önüne geçtik ve ilerledik" dedi.

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