Giriş Tarihi: 09.03.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
15:38
Son dakika haberi: Eylem Tok ve oğlunun kaçtığı korkunç kazanın akşamında neden yaşandı? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kazayı yapan 16 yaşındaki T.C.'nin kullandığı lüks marka araç içerindeki arkadaşının A.K., ifadesinde, "T.C. kendi arabasının önüne gitti ve aracının altında birisinin olduğunu bize söyledi" dedi. Olay yerindeki telefonu, yaralılara yardım ederken dalgınlıkla aldığını söylenen Z.H.D. ise T.C.'nin hızlıca viraja girdiğini, Eylem Tok' telefonu güvenlikten sahibine vereceğini söyleyerek aldığını ifade etti.