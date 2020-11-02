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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 13:59

Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şehirde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremden 65 saat sonra bir mucize yaşandı ve 3 yaşındaki Elif Perinçek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan depremin ardından deprem bilimcilerden son dakika açıklamalar geldi. Her an her yerde deprem olabileceğini ifade eden deprem bilimciler 18 kentin fay hatları üzerinde olduğunu ifade ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte fay hattı üzerinde bulunan o kentler ve son dakika haberin detayları...

Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...

İzmir'i vuran Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından deprem bilimcilerden önemli açıklamalar geldi. Değrem bilimciler korktukları fay hatlarını açıladı. Türkiye'de bilinen aktif 550 fay hattının olduğuna dikkat çeken İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğu gerçeğini paylaştı. İşte son dakika haberin detayları...

Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara gelen soru şu oldu: "Deprem bilimcileri tedirgin eden fay hatları hangileri?"

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Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Türkiye'nin önde gelen yer bilimcileri bu soruya yanıt verdi. Deprem bilimcilerin ortak fikri, Türkiye'nin her yerinde, her an 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönünde. İşte uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar...

Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...

Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ (İTÜ Emekli Öğretim Üyesi)
"18 İLİMİZ FAY ZONU ÜZERİNDE"

"Beni korkutan yer Türkiye'nin tamamı. Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle...

Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...

Bunun dışında Bingöl Yedisu kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir.

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