Son Dakika Haberi: İzmir depremi sonrası uzmanlardan açıklama! 18 şehir fay hattı üzerinde...

İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından şehirde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremden 65 saat sonra bir mucize yaşandı ve 3 yaşındaki Elif Perinçek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan depremin ardından deprem bilimcilerden son dakika açıklamalar geldi. Her an her yerde deprem olabileceğini ifade eden deprem bilimciler 18 kentin fay hatları üzerinde olduğunu ifade ederken çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte fay hattı üzerinde bulunan o kentler ve son dakika haberin detayları...