Son dakika haberi:İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan son dakia açıklamaya göre; İdlib'in kuzeyine yapılan alçak saldırıda 5 askerimizin şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı.İldib'de rejim güçleri tarafından yapılan alçak saldırıya Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise; "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir!" dedi.