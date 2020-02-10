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  • Son dakika haberi:İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika haberi:'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok !

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan son dakia açıklamaya göre; 'in kuzeyine yapılan alçak saldırıda 5 askerimizin şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı.İldib'de rejim güçleri tarafından yapılan alçak saldırıya Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar geldi. İletişim Başkanı ,"Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise; "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir!" dedi.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 17:37
Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 'de 5 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizi hedef alan saldırı İdlib'in kuzeyinde gerçekleşti. Açıklamada "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik alçak saldırıya peş peşe tepkiler geldi!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

FAHRETTİN ALTUN:ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAMIŞTIR

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde 'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

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Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

FUAT OKTAY: GEREKLİ CEVABI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da saldırının ardından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

BERAT ALBAYRAK: REJİM GÜÇLERİNİN ALÇAKÇA SALDIRISI…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak saldırının ardından başsağlığı mesajı yayınladı:

Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum.

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

BAKAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞOLSUN…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İdlip'te şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, "İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

Son dakika: İdlib'den gelen acı haberin ardından Türkiye'den peş peşe çok sert tepkiler!

ÇAVUŞOĞLU ŞANLI ORDUMUZ GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir!" dedi.

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