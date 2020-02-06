Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı
Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı
Kayseri'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü. Son dakika gelen bilgilere göre Kayseri'de eğitime rüzgar engeli geldi. İki ilçede okullar tatil edildi. Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.