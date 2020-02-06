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  • Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

Son dakika! büyük panik! Aşırı çatıları uçurdu, duvarları yıktı

'de, şiddetli nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü. Son dakika gelen bilgilere göre Kayseri'de eğitime rüzgar engeli geldi. İki ilçede okullar tatil edildi. Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

AJANSLAR Türkiye
Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:45
Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

'de şiddetli hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti.

Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı.

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Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

Niğde'de şiddetli nedeniyle bir iş yerinin uçan çatısı, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Olayda, şans eseri yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

Niğde'de akşam saatlerinde şiddetini artıran , çatı uçması ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar, eski Karayolu üzerindeki bir iş yerinin çatısını uçurdu.

Son dakika! Kayseri büyük panik! Aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı

Uçan çatı, seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta hasara yol alaçan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

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