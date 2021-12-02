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Haberler Galeri SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:57

SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihkam yeteneklerini sergilediği tatbikat nefesleri kesti. 5'inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirilen istihkam gösterisinde seyyar köptüler dakikalar içinde kuruldu, askeri araçlar hızla göletin karşısına geçti. O anlara ilişkin video Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...

Türk Silahlı Kuvvetlerince Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'İstihkam Yetenekleri Gösterisi" nefes kesti.
5'inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde (Kırklareli) "İstihkâm Yetenekleri Gösterisi" icra edildi.

SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...

Senaryo gereği ilk olarak, gölettin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti.

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SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...

Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı.

SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...

Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından zırhlı askeri araçlar göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi.

SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...

Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

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