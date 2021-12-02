Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:57Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:57
SON DAKİKA: Nefes kesen anlar! Seyyar köprü dakikalar içinde kuruldu: Askeri araçlar suyun içine dalarak geçti...
SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihkam yeteneklerini sergilediği tatbikat nefesleri kesti. 5'inci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirilen istihkam gösterisinde seyyar köptüler dakikalar içinde kuruldu, askeri araçlar hızla göletin karşısına geçti. O anlara ilişkin video Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.