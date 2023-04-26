Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:27
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
12:39
SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...
Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Seçime günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son anket verilerini kamuoyu ile paylaştı. Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" dedi.