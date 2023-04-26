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Haberler Galeri SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 12:39

SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...

Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. Seçime günler kala AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son anket verilerini kamuoyu ile paylaştı. Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti açık ara öndedir. Cumhur İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...

Türkiye tarihi seçimler için 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için iki ayrı pusulaya mührünü basacak. Seçime günler kala ankletler de netleşmeye başladı

SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Basın Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

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SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...

"MİLLETİMİZİN İNANCI DAHA DA ARTIYOR"

Kurtulmuş, son anket sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Son dönemde kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...

Sahada gördüğümüz şudur. AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Numan Kurtulmuş, seçime günler kala anketlerdeki son durumu açıkladı: Açık ara öndeyiz...

"AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE"

Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti. ikinci parti ile 10-15 puan arasında fark var. Cumhur İttifakı'nın da parlamento çoğunluğunu elde ettiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

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