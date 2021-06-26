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Haberler Galeri Son dakika... Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay: Sevgilisi ile tartıştıktan sonra...
Giriş Tarihi: 26.06.2021 07:37 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 07:38

Son dakika... Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay: Sevgilisi ile tartıştıktan sonra...

Gelen son dakika haberine göre; THY'de görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, 2'nci kat balkonundan düşüp öldü. Genç pilotun, ölmeden önce tartıştığı kız arkadaşına yumruk attığı ifade edildi.

MUSTAFA KAYA
CEVDET ÖZDEMİR
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Yunus Emre KAVAK
Ece YILDIZ
Son dakika... Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay: Sevgilisi ile tartıştıktan sonra...

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar (32) İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre; Cihangir'de yaşayan ve THY Uçuş Akademisi'nden 2016'da mezun olduktan sonra şirketin Boeing-737 filosunda ikinci pilot olarak görev yapan Bayraktar, kaldığı evde düzenlenen partiden sonra kız arkadaşı Burcu D. ile tartışıp yumruklaştı.

Son dakika... Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay: Sevgilisi ile tartıştıktan sonra...

Genç kızın "Şikâyetçi olacağım" diyerek hastaneye gitmesinin ardından, apartmanın 2'nci katından düşen Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesini, Başkurt Sokak'ta apartman görevlisi bahçe katında buldu.

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Son dakika... Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay: Sevgilisi ile tartıştıktan sonra...

Polis ve savcının ilk incelemesinde, pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

Son dakika... Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay: Sevgilisi ile tartıştıktan sonra...

TARTIŞIP KAVGA ETTİK

Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümü polisi harekete geçirdi. Bayraktar'ın ölmeden önce tartışıp yumruk attığı kız arkadaşı Burcu D.'nin ifadesine başvuruldu. Burcu D. "Gece birlikte içki içtikten sonra akşam saat 24.00'te arkadaşlar evden ayrıldı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında dairedeyken tartışıp kavga ettik. Bu sırada Kutay bana yumruk attı. Şikâyetçi olacağımı söyleyip hastaneye gittim" dedi.

Son dakika... Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümünde flaş detay: Sevgilisi ile tartıştıktan sonra...

Polis, pilotun kendisinin mi atladığı, yoksa başkaları tarafından mı atıldığının tespiti için araştırma yapıyor. Pilotun düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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