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Haberler Galeri Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor

Son Dakika: Testten geçen 'ler 'ya gidiyor

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan askeri araçlar 'ya dönerken Samsun'dan geçiş yaptı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 13:08
Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'ler 'dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim'de Samsun'dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop'a ulaşmıştı.

Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor

Sinop'ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400'ler, 'da konuşlandırılmak üzere yola çıktı.

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Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor

S-400'leri taşıyan askeri araçlar Samsun'da görüntülendi.

Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor

Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldılar.

Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor
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Son Dakika: Testten geçen S400'ler Ankara'ya gidiyor
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