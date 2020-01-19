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  • Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu

Son dakika: Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu

'ta, Yazmacılar Hanı'nda bugün sabaha karşı yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yeni Yurt Mahallesi'ndeki 2 katlı Yazmacılar Hanı'nda saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Hanın çatı kısmında başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekip istendi. Ekipler, çatı ve üst katın tamamen alevlere teslim olduğu yangına müdahale etti. Yazma boyamak için kullanılan boya ve yanıcı maddelerin zaman zaman patlaması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 08:47
Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu

TOMA İLE MÜDAHALE

İtfaiyenin yangına müdahalesine polis ekipleri de TOMA destek verdi. Polisler, binanın pencerelerinden içeride bulunan işyerlerine su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu

VALİ BALCI İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan, Valisi Ozan Balcı ise olay yerine gelerek, yangın ve söndürme çalışmları ile ilgili bilgi aldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
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Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
Son dakika: Tokat Yazmacılar hanı alevlere teslim oldu
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