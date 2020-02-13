Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatını sürdürürken, bir yandan da komandolar bölgeye intikal ediyor. Esad Rejimi, İdlib bölgesine saldırılarını yoğunlaştırırken, Türkiye'nin gözlem noktalarını da hedef almıştı. Esad'ın hain saldırılarına misli ile karşılık verildi. 177 Rejim unsuru öldürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de atılacak adımları dünkü AK Parti Meclis toplantısında açıkladı. Erdoğan, "Artık kimsenin bağnazlığına, satılmışlığına, başı bozukluğuna göz yumacak değiliz. Şubat sonuna kadar Rejimi Soçi sınırlarının ötesine atmakta kararlıyız. Havada bunu yaptık. Karada da bunu gerçekleştireceğiz. Gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyarken, sınıra yapılan takviyelerin Türkiye'nin en büyük sevkiyatları arasında olduğu belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...