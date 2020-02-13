Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

! 'dan 'e görülmemiş sevkiyat! 'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin bölgesine zırhlı araç sevkiyatını sürdürürken, bir yandan da komandolar bölgeye intikal ediyor. Esad Rejimi, İdlib bölgesine saldırılarını yoğunlaştırırken, Türkiye'nin gözlem noktalarını da hedef almıştı. Esad'ın hain saldırılarına misli ile karşılık verildi. 177 Rejim unsuru öldürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de atılacak adımları dünkü AK Parti Meclis toplantısında açıkladı. Erdoğan, "Artık kimsenin bağnazlığına, satılmışlığına, başı bozukluğuna göz yumacak değiliz. Şubat sonuna kadar Rejimi Soçi sınırlarının ötesine atmakta kararlıyız. Havada bunu yaptık. Karada da bunu gerçekleştireceğiz. Gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyarken, sınıra yapılan takviyelerin Türkiye'nin en büyük sevkiyatları arasında olduğu belirtiliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 12:18
Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

SON DAKİKA! Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kırsalına komando ve zırhlı araç sevkiyatını artırarak sürdürüyor. Esad Rejimi'nin artan saldırıları 2 milyon kişiyi göçe zorlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada İdlib'deki yol haritasını açıkladı. İdlib'den geri adım atılmayacağını söyleyen Erdoğan, "Her yerde vururuz" diyerek kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sınıra takviyeler daha da hız kazandı.

Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

KOMANDO VE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (), İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti.

Öte yandan, tarafından gönderilen çok namlulu roketatarların sınırına konuşlandırıldığı görüldü.

Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

EN BÜYÜK SEVKİYATLAR ARASINDA

Daha önce El-Bab'da Fırat Kalkanı, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapan , YPG'ye karşı ise Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmişti. TSK bu operasyonlar için çok yüklü sevkiyat yaparken, Esad Rejimi'ne karşı yapılan sevkiyatın çok daha fazla olduğu görülüyor.

Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

ESAD REJİMİ'NE ÇOK SERT KARŞILIK VERİLDİ

Rejim 'deki saldırılarını artırırken, Türkiye'nin gözlem noktalarını da hedef almıştı. MSB, Esad Rejimi'ne verilen karşılıklarda, 177 Rejim askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

BAŞKAN ERDOĞAN: HER YERDE VURURUZ

, partisinin grup toplantısında ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Atılacak adımları açıklayan Erdoğan, "Artık kimsenin bağnazlığına, satılmışlığına, başı bozukluğuna göz yumacak değiliz. Şubat sonuna kadar Rejimi Soçi sınırlarının ötesine atmakta kararlıyız. Havada bunu yaptık. Karada da bunu gerçekleştireceğiz. Gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." dedi.

Son dakika! TSK'dan İdlib'e görülmemiş sevkiyat! Suriye'ye komando ve zırhlı araç takviyesi sürüyor...

İŞTE SEVKİYATTAN KARELER

BİZE ULAŞIN