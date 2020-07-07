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Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

Son dakika gelen bilgilere göre 'da gece meydana gelecek 7,5 büyüklüğündeki simülasyonuna göre, Avcılar'da 34 bin 935 haneye acil barınma gerekecek. Fatih'teki binaların yüzde 72'si hasar görecek. İşte korkutan tablonun detayları...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 08:02
Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

39 ilçedeki olası kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan " Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı"nda yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.

Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

'da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü'ndeki tablo, ortaya çıkacak vahamete ışık tutuyor.

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Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

35 bin haneye barınma

Rapora göre, Çınarcık açıklarından Silivri'ye uzanan tek parçalı fay hattı, gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde bir üretirse, Avcılar'da en az 465 can kaybına yol açacak.

Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

İlçeye bağlı Ambarlı Mahallesi'ndeki can kaybının 67, Cihangir Mahallesinde 87, Denizköşkler'de 74 olması beklenen can kaybının, Gümüşpala Mahallesi'nde 63 kişi olacağı tahmin ediliyor. 7.5 büyüklüğündeki senaryosuna göre Avcılar'da 239 kişi ağır yara alırken, bin 385'den fazla kişi de hastanede tedavi görmek zorunda kalacak.

Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

Avcılar'da sonrasında yaklaşık 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilirken, hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı ortaya konuluyor.

Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

Zeytinburnu da riskli

Olası büyük depremde en riskli ilçelerden bir olarak gösterilen Zeytinburnu'nda ise 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, 668'ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanacağı, bin 767 kişinin de hastanede tedavi görmek durumunda kalacağına dikkat çekiliyor.

Son dakika! Ürküten tablo! İşte riskli 9 ilçe...

Mahalle bazında en çok ölümlerin yaşanacağı yerler ise Sümer, Çırpıcı, Nuripaşa, Veliefendi, Telsiz Mahallesi olarak sıralanıyor. Sadece Telsiz Mahallesi'nde 100'ün vatandaşın hayatını yitireceği, binaların yüzde 40'ının hafif, yüzde 24'ünün orta, yüzde 6'sının ağır ve yüzde 3'ünün de çok ağır hasar göreceği öne sürülüyor. Kitapçıkta, yaklaşık 5 bin 334 binanın da orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, büyük sonrası yaklaşık 93 bin 90 kişinin acil barınma ihtiyacını ortaya çıkacağı vurgulanıyor.

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