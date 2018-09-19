Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. İstanbul'un ulaşım sorununa önemli ölçüde çözüm sunacak olan demir yolunun genişliği adeta otobanı andırırken, istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.
Giriş Tarihi: 19.09.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 13:00
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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi