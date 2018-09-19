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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. 'un ulaşım sorununa önemli ölçüde çözüm sunacak olan demir yolunun genişliği adeta otobanı andırırken, istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görüldü.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 13:00
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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

'un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı - Gebze Banliyö hattında sona yaklaşıldı. Marmaray'ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Kazlıçeşme- Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı -Gebze Banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak. Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Zeytinburnu istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor.

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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi

Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
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Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö hattı havadan görüntülendi
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